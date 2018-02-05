f PR-агентство
Олега Мальцева
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Ценность PR не в сумме средств, затраченных на него, а в потенциале! Лжи не существует, есть лишь неправильные выводы!

О. Мальцев

Мы общаемся с клиентом на одном языке

Наше PR-агентство образовано в 2016 году. Приоритетное направление агентства — медийный PR, репутационный PR и торговый PR. Мы специализируемся на сложных PR-проектах, когда на кону стоят серьезные активы, репутация или политическая карьера.

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Первое GR-агентство в России

Наша миссия - обеспечить российский бизнес и профессионалов своего дела горизонтальными коммуникационным связями со своей аудиторией на основе глубокого проникновения в общественные потребности.

Медийный PR

Создаем и продвигаем медиаконтент в динамичном мире

Репутационный PR

Контролируем то, что думают о Вас другие

Торговый PR

Формируем позитивный имидж компании, услуг или товаров

Персональный PR

Персональный пиар от руководителя до актера

Увеличение рейтинга бренда0%

Увеличение дохода0%

Успешные кейсы0%

Мы помогаем компаниям перевести бизнес на новые уровни.

Проводим комплекс мероприятий по SMM, SEO и SERM продвижению.

В нашу команду входят ТОП эксперты в области пиара. Мы знаем как помочь Вашей репутации.

PR-агентство Олега Мальцева предлагает услуги по управлению информацией. Это важнейший ресурс по созданию имиджа компании. А так же доверительных отношений с целевой аудиторией для формирования спроса на услуги или продукцию.

Услуги нашего PR агентства существенно отличаются от услуг компаний, разрабатывающих привычную рекламу.

Мы делаем пиар в широком смысле, формируем нужный для Вашей компании имидж, благодаря слаженной команде экспертов и комплексу профессиональных действий по созданию и управлению информацией.

Мы предоставляем большой спектр PR услуг. Их выбор зависит от вида деятельности компании, коммерческих целей, характеристик продвигаемого товара.

Антикризисный PR

Антикризисный PR

Отменяем решения налоговой, медиация в судебных процессах, субсидиарная ответственность.

Персональный пиар

Персональный PR

Направлено на повышение интереса СМИ к конкретному лицу путем создания информационных поводов.

Корпоративный пиар

Корпоративный PR

Защищает и повышает репутацию предприятия, разрабатывает стратегию действий по укреплению позиций.

Социальные PR кампании

Социальные PR кампании

Помогают анализировать общественное мнение и формировать концепции социальной рекламы.

КОМАНДА

Александра Кондратьева

Образование высшее — «связи с общественностью» PR-технолог.

13 лет в бизнесе. Зона ответственности – регионы.

Вела российские бренды, такие как «Яндекс. Маркет», «Skyeng». Работала с зарубежными «WD», «Genesys», «Strontium».

Сергей Мальгота

Образование высшее – кинооператорство.

10 лет в бизнесе. Зона ответственности – видеопродакшн.

Создатель и продюсер канала «Поехал». Отчаянный парень, доехал на мопеде из Вьетнама до России за 100$. Участник проектов с «РЖД», «FILATOV & KARAS», «Орел и решка», «НТВ».

Кирилл Комлев

Образование высшее – «программирование».

11 лет в бизнесе. Зона ответственности – IT.

Разработчик многих программных продуктов, приложений и сайтов. Один из лучших в стране специалистов по управлению кодом.

ПОЛИТИКА ДЛЯ МУЖЧИН. ЖЕНЩИНА ДЛЯ ЧАЙНИКОВ.

Книгу О. Мальцева «Политика для мужчин. Женщина для чайников.» Вы можете приобрести во всех книжных магазинах страны и в ЛитРес.


    Обращайтесь в профессиональное PR-агентство Москвы и мы найдем лучшую стратегию совершенствования вашего бизнеса!

    Предлагаем абонентское обслуживание, которое дает возможность подключить PR инструменты на стадиях раскрутки новой продукции, организации отдельных акций, открытия или закрытия торговых направлений.

      Вам предоставлена бесплатная консультация

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