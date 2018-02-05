PR-агентство Олега Мальцева предлагает услуги по управлению информацией. Это важнейший ресурс по созданию имиджа компании. А так же доверительных отношений с целевой аудиторией для формирования спроса на услуги или продукцию.

Услуги нашего PR агентства существенно отличаются от услуг компаний, разрабатывающих привычную рекламу.

Мы делаем пиар в широком смысле, формируем нужный для Вашей компании имидж, благодаря слаженной команде экспертов и комплексу профессиональных действий по созданию и управлению информацией.

Мы предоставляем большой спектр PR услуг. Их выбор зависит от вида деятельности компании, коммерческих целей, характеристик продвигаемого товара.