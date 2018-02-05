Наше PR-агентство образовано в 2016 году. Приоритетное направление агентства — медийный PR, репутационный PR и торговый PR. Мы специализируемся на сложных PR-проектах, когда на кону стоят серьезные активы, репутация или политическая карьера.
PR-агентство Олега Мальцева предлагает услуги по управлению информацией. Это важнейший ресурс по созданию имиджа компании. А так же доверительных отношений с целевой аудиторией для формирования спроса на услуги или продукцию.
Услуги нашего PR агентства существенно отличаются от услуг компаний, разрабатывающих привычную рекламу.
Мы делаем пиар в широком смысле, формируем нужный для Вашей компании имидж, благодаря слаженной команде экспертов и комплексу профессиональных действий по созданию и управлению информацией.
Мы предоставляем большой спектр PR услуг. Их выбор зависит от вида деятельности компании, коммерческих целей, характеристик продвигаемого товара.
Отменяем решения налоговой, медиация в судебных процессах, субсидиарная ответственность.
Направлено на повышение интереса СМИ к конкретному лицу путем создания информационных поводов.
Защищает и повышает репутацию предприятия, разрабатывает стратегию действий по укреплению позиций.
Помогают анализировать общественное мнение и формировать концепции социальной рекламы.
Образование высшее — «связи с общественностью» PR-технолог.
13 лет в бизнесе. Зона ответственности – регионы.
Вела российские бренды, такие как «Яндекс. Маркет», «Skyeng». Работала с зарубежными «WD», «Genesys», «Strontium».
Образование высшее – кинооператорство.
10 лет в бизнесе. Зона ответственности – видеопродакшн.
Создатель и продюсер канала «Поехал». Отчаянный парень, доехал на мопеде из Вьетнама до России за 100$. Участник проектов с «РЖД», «FILATOV & KARAS», «Орел и решка», «НТВ».
Образование высшее – «программирование».
11 лет в бизнесе. Зона ответственности – IT.
Разработчик многих программных продуктов, приложений и сайтов. Один из лучших в стране специалистов по управлению кодом.
Предлагаем абонентское обслуживание, которое дает возможность подключить PR инструменты на стадиях раскрутки новой продукции, организации отдельных акций, открытия или закрытия торговых направлений.